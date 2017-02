Cristiano Ronaldo : Après les 23 ans de sa belle Georgina, ses 32 ans en famille

Faute de jouer en championnat puisque le match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo a dû être reporté en raison d'intempéries qui ont endommagé le terrain du club galicien, Cristiano Ronaldo a pu en toute tranquillité profiter de son dimanche 5 février 2017 pour fêter son anniversaire !

Que souhaiter encore au quadruple Ballon d'or, triple champion d'Europe en club et tenant du titre continental avec la sélection portugaise ? A l'heure de célébrer ses 32 ans, un magnifique gâteau et l'amour de ses proches suffisaient à CR7, comme l'atteste la publication qu'il a partagée sur Instagram et Facebook, paré à souffler ses bougies entouré de sa mère Maria Dolores et de son fils Cristiano Jr., alias Cristianinho, 6 ans.