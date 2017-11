Cristiano Ronaldo : Déclaration enflammée comme jamais de Georgina !

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ne forment pas un couple comme les autres. Quelques mois seulement après le début de leur relation, le célèbre footballeur portugais de 32 ans et la danseuse espagnole de 23 ans se sont très rapidement lancés dans la fondation d'une famille alors que l'attaquant star du Real Madrid a accueilli des jumeaux nés par mère porteuse en juin dernier. Même si les rumeurs concernant la grossesse de Georgina sont allées bon train tout l'été et même après – le sexe de leur bébé a d'ailleurs été révélé par inadvertance –, le couple ne s'est pas exprimé officiellement sur le sujet. Jusqu'à ce que CR7 et sa belle danseuse assistent ensemble à la cérémonie des Best FIFA Football Awards, celle-là même au cours de laquelle ils avaient officialisé en janvier dernier. Venue soutenir son chéri sacré une nouvelle fois meilleur joueur de l'année, Georgina Rodriguez avait affiché une silhouette très arrondie. Il se murmure, dans la presse portugaise et espagnole, que la naissance est prévue pour ce mois de novembre.

Créant la surprise en dévoilant, sans que personne ne s'y attende, le prénom de leur bébé dans un live sur Instagram très rapidement effacé, réalisé depuis Madrid en présence des adorables jumeaux Eva et Mateo, les futurs parents ont ainsi confirmé l'arrivée très prochaine d'une petite fille qui s'appellera... Alana Martina. "J'ai choisi le premier prénom et Gio [Georgina, ndlr] le deuxième", avait commenté CR7 dans son intervention en direct.

Toujours restée assez discrète durant sa grossesse, ne s'exposant qu'en de rares occasions sur les réseaux sociaux et encore mois de façon officielle, Georgina Rodriguez a exprimé pour la toute première fois son amour à Cristiano Ronaldo. Rappelant le triomphe de son homme à Londres avec une photo de couple prise lors de la cérémonie Best FIFA Football Awards avec les deux nouveaux trophées eu quadruple Ballon d'or.

"Quel jour spécial ! Buvons, pour l'instant sans alcool mais avec ton trophée mérité grâce à tous tes efforts, ton dévouement, les sacrifices et toutes les heures d'entraînement pour être à un tel niveau. Ta vie, c'est le football et cela se voit sur le terrain. Continue, bats-toi toujours, je serai à tes côtés pour t'aimer et t'apporter du soutien, de l'affection, de la tranquillité et tout ce dont tu auras besoin lorsque tu rentreras à la maison. Dans le bon et dans le mauvais, comment pourrait-il en être autrement. Nous t'aimons et t'admirons, champion", a-t-elle publié. Une déclaration d'amour intense qui laisse à nouveau présager un mariage à venir...