Cristiano Ronaldo couronné sportif le plus célèbre de la planète

La star portugaise du football mondial, Cristiano Ronaldo, est le sportif le plus célèbre de la planète, selon le classement dévoilé vendredi 15 mars 2019 par la chaîne de télévision ESPN.

Cristiano Ronaldo devance ainsi la superstar de la NBA et des Lakers, LeBron James (2e), et son grand rival argentin Lionel Messi (3e), dans ce classement établi en prenant en compte pour chaque sportif le nombre de recherches qu'il suscite sur internet, ses contrats de sponsoring et le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

L'attaquant brésilien du Paris SG, Neymar, est 4e, juste devant la star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor. Seules trois femmes figurent dans ce classement : il s'agit des joueuses de tennis Serena Williams (17e), Maria Sharapova (37e) et Sania Mirza (93e).

Si le football domine ce classement baptisé "World Fame 100", à noter la présence de onze joueurs de cricket du sous-continent indien, et de la star de l'esport, Ninja (41e). Enfin, le joueur de football américain Colin Kaepernick, qui n'a plus joué en NFL depuis 2017, est 57e. Il a lancé en 2016 un mouvement de boycott de l'hymne américain pour protester contre les violences policières visant la population noire aux États-Unis.