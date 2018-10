Rihanna : Sollicitée pour le Super Bowl, elle décline férocement l'offre...

Après Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga et plus récemment Justin Timberlake, les organisateurs du Super Bowl rêvaient de décrocher la venue de Rihanna pour chanter lors de la traditionnelle mi-temps. Un rêve qui ne s'ancrera jamais dans la réalité à en croire le magazine Us Weekly qui révèle jeudi 18 octobre 2018 que la chanteuse de 30 ans a décliné cette proposition pourtant alléchante.

La raison ? Beaucoup de solidarité. En envoyant paître le Super Bowl, Riri montre son soutien envers le joueur de football américain Colin Kaepernick. L'ex-quarterback des 49ers de San Francisco est à l'origine du mouvement de boycott de l'hymne national américain en ouverture des matchs, démarré il y a deux ans en signe de protestation contre les violences policières envers les noirs. Devenu le leader de cette rébellion en posant un genou à terre, il est devenu après cela sans club, son contrat avec la NFL n'ayant pas été renouvelé en signe de sanction.

Dans le viseur de Donald Trump pour ses prises de position, cela ne l'a toutefois pas empêché d'avoir été choisi comme nouvel ambassadeur par le géant Nike. Et la décision de Rihanna, qui est très forte, devrait le conforter un peu plus dans son combat. "La NFL et CBS voulaient vraiment que Rihanna soit sur scène l'année prochaine à Atlanta. Ils lui ont fait une proposition, mais elle a dit non à cause de toute la controverse. Elle ne partage pas la position de la NFL", a déclaré un indiscret à Us Weekly.

Le Super Bowl 2019 aura lieu le 3 février 2019 à Atlanta. Le groupe Maroon 5 a d'ores et déjà été annoncé en tête d'affiche.