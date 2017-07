Cristiano Ronaldo et sa chérie Georgina : Vacances et ventre encore plus arrondi

Cristiano Ronaldo (32 ans) profite actuellement de belles vacances à Formentera, en Espagne. Le célèbre attaquant portugais est d'ailleurs très bien entouré puisqu'il est parti avec ses amis et surtout sa charmante compagne Georgina Rodriguez (23 ans).

Le teint hâlé et visiblement enchanté de passer ces moments privilégiés avec son amoureuse, le papa de Cristiano Jr (7 ans) et des jumeaux Eva et Mateo, nés le mois dernier d'une mère porteuse aux États-Unis, a loué un yacht et s'est essayé au flyboard et au jetski, n'hésitant pas à laisser les commandes de l'engin à sa chérie.

Une compagne qui est au coeur de nombreuses rumeurs. Selon certains médias, il se pourrait que Georgina soit enceinte de Cristiano Ronaldo. C'est du moins ce qu'ont laissé penser certaines récentes photos. "Cela n'a aucune signification, c'est juste une main sur un ventre, et à ce que je le sache, Cristiano ne sera pas papa de nouveau", s'était alors empressée de déclarer Maria Dolores dos Santos Aveiro, la maman du footballeur, au magazine Flash, fin mai.

Mais voilà, ces nouvelles photos de vacances auraient de quoi relancer la rumeur. En bikini coloré ou moulée dans une robe de plage, la jeune danseuse espagnole affiche un ventre légèrement arrondi. Alors, enceinte ou pas enceinte ? Si les rumeurs persistent le footballeur risque de devoir nier ou offcialiser !