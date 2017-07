Cristiano Ronaldo : Sa chérie Georgina réapparaît, le ventre encore plus arrondi

Parce qu'il ne fait que s'afficher avec ses jumeaux depuis plusieurs jours, les adorables Eva et Mateo, ou en solo, Cristiano Ronaldo laissait planer le doute sur un possible éloignement avec Georgina Rodriguez. Que nenni ! Le célèbre attaquant portugais de 32 ans et sa jeune compagne de 23 ans sont toujours ensemble.

Arrivés à Ibiza en début de semaine, le 2 juillet, avec Cristiano Jr, les jumeaux nés le mois dernier d'une mère porteuse aux États-Unis, et des nounous bien évidemment, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont été aperçus main dans la main dans la soirée du jeudi 6 juillet.

Sur les photos publiées par le Daily Mail, la jeune danseuse espagnole apparaît perchée sur d'imposantes espadrilles à semelles compensées Gucci mais surtout moulée dans un pantalon sombre qui moule son ventre... Arrondi. De quoi relancer les rumeurs de grossesse. Le Daily Mail relaie que Georgina Rodriguez serait enceinte de cinq mois, ce qui expliquerait ces rondeurs.

Les spéculations avaient débuté à la fin du mois de mai, après que la publication, par Cristiano Ronaldo, de sa première photo de couple avec sa jeune compagne. La star du Real Madrid posait à ses côtés dans un canapé, apposant sa main gauche sur son ventre. Un geste qui n'avait semblé anodin à personne...