Cristiano Ronaldo : Première photo à 4, avec Cristiano Jr et ses jumeaux

Mais qu'en est-il de la belle et jeune Georgina Rodriguez, la dernière girlfriend en date de Cristiano Ronaldo ? La danseuse espagnole de 23 ans n'a plus été vue avec la star du ballon rond depuis plusieurs semaines, alors même qu'on la disait enceinte... CR7 se focaliserait-il exclusivement sur ses enfants ? On se souvient pourtant qu'il lui avait déclaré sa flamme sur Instagram en mai dernier.