Cristiano Ronaldo papa de jumeaux : Première photo en famille avec ses bébés

La rumeur courait depuis plusieurs semaines, elle était bien fondée. Cristiano Ronaldo a doublement agrandi sa famille déjà composée de Cristiano Jr, lui aussi né d'une mère porteuse il y a sept ans.

Pour la toute première fois, le célèbre attaquant du Portugal et du Real Madrid a dévoilé le visage de ses jumeaux nés au début du mois de juin. Plusieurs jours après leur naissance aux États-Unis, le footballeur de 32 ans a ainsi rejoint Eva et Mateo (le même prénom que le fils de son plus grand rival, Lionel Messi).

Sous le charme de ses bébés assoupis, les yeux rivés sur Mateo, CR7 savoure cet instant à trois. "Tellement heureux de pouvoir tenir les deux nouveaux amours de ma vie", commente-t-il sur sa page Instagram pour présenter ses jumeaux à ses 105 millions d'abonnés.