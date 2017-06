Cristiano Ronaldo bientôt papa ? Sa chérie Georgina affiche un ventre plat...

Deux mains posées sur un ventre légèrement arrondi, puis une apparition avec un ventre étonnamment bombé lors d'une escapade en Corse, les rumeurs allaient bon train concernant la supposée grossesse de Georgina Rodriguez, actuelle compagne de Cristiano Ronaldo.

Alors que le magazine Caras annonçait cette semaine détenir les toutes premières photos confirmant les spéculations de bébé à venir, Georgina Rodriguez n'a pas tardé à contre-attaquer, en photo elle aussi. Rentrée depuis à Madrid, la charmante danseuse de 23 ans a repris sa routine beauté qui inclut des passages réguliers à la salle de sport. La chérie de CR7 s'y est notamment rendue jeudi 1er juin, une sortie qu'elle a partagée avec ses 468 000 abonnés sur Instagram.

C'est via sa story que Georgina Rodriguez a publié une courte vidéo en tenue de sport legging moulant gris clair et T-shirt noué suffisamment haut pour que son ventre soit découvert et bien apparent. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre vu les dernières rumeurs, la belle Georgina n'affiche aucune rondeur mais bien un ventre extra-plat. Une réponse on ne peut plus explicite à ce qui se dit à son sujet.

Cette riposte de la compagne de Cristiano Ronaldo intervient alors que Maria Dolores dos Santos Aveiro, la maman du célèbre attaquant portugais, a démenti les rumeurs de grossesse. "Cela n'a aucune signification, c'est juste une main sur un ventre, et à ce que je le sache, Cristiano ne sera pas papa de nouveau", avait-elle déclaré au magazine portugais Flash après le buzz créé par une photo de son fils. CR7 avait en effet mis toute sa communauté de fans en alerte après avoir publié sa toute première photo de couple avec Georgina sur Instagram. Décontracté sur un large canapé, la star du ballon rond posait délicatement sa main sur le ventre de sa chérie.