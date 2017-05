Cristiano Ronaldo : Trop fier de son fils Cristiano Jr., triple buteur !

Cristianinho semble bien parti pour suivre la voie glorieuse de son père, qui lui a déjà appris à se construire un corps d'apollon à force de gym et d'abdos, et qui lui donne aussi des cours intensifs de selfie. Dans le foot moderne, l'image, c'est important aussi.

La détection des futurs talents du monde du football se faisant de manière de plus en plus précoce, le Real Madrid, qui a vu éclore au plus haut niveau les fils de l'entraîneur et ancien Galactique Zinedine Zidane, doit garder un oeil attentif sur l'héritier de son prodige. Et, peut-être, espérer que CR7, durablement en couple avec la jeune danseuse Georgina Rodriguez, se décide à avoir un second enfant.

En attendant, il reste celui de sa propre maman, à laquelle il a exprimé via Instagram son amour en ce jour de fête des mères à l'étranger.