Zinedine Zidane : Sa femme sublime en bikini, entourée de ses charmants garçons

Zinedine Zidane partage sa vie avec Véronique depuis plus de vingt-cinq ans, une union d'un quart de siècle marquée par la naissance de quatre enfants, que des garçons. À la tête d'une famille soudée, l'ancien footballeur professionnel devenu entraîneur du Real Madrid peut être fier du clan qu'il a bâti. Si la star du ballon rond de 44 ans dédie la plupart de son temps à Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et les autres stars du Real, ses fils savent prendre soin de leur maman et s'enthousiasment à l'idée de passer de nouvelles vacances tous ensemble.

Également footballeur à Madrid, membre de l'équipe réserve, Luca Zidane rangera bientôt les crampons pour les troquer contre des maillots de bain et des tongs. Le beau brun à l'allure de mannequin a annoncé sur Instagram qu'il partirait bientôt en vacances avec ses frères, sa maman... et son père ? Probablement pas puisque le championnat espagnol n'est pas encore terminé. À moins que les vacances qu'il évoque ne soient pas pour tout de suite... C'est en tout cas dans la perspective d'une évasion à venir que Luca Zidane a partagé une photo inédite de son clan.

Le jeune sportif apparaît avec ses trois frères – Elyaz (11 ans), Théo (14 ans) et l'aîné Enzo (22 ans) – en short de bain comme lui, mais aussi avec sa maman qui pose en bikini et affiche une silhouette impeccable. Bras dessus, bras dessous, tous les membres de la famille Zidane affichent une belle unité et de francs sourires. Comme souvent, Zinedine n'apparaît pas sur la photo de groupe, sans nul doute parce que c'est lui qui la prend.