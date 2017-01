Zinedine Zidane élégant et sa femme Véronique flamboyante pour les FIFA Awards

Voilà 39 matchs que son équipe du Real Madrid n'a pas perdu. Un record d'invincibilité qui n'a pas fait suffi pour faire de Zinedine Zidane le meilleur entraîneur de 2016.

Présent lundi 9 janvier en Suisse pour la cérémonie FIFA Football Awards, Zizou n'a pas réalisé le doublé espéré Ronaldo-Zidane pour le Real. Si son attaquant star Cristiano Ronaldo est, en effet, reparti avec le prix de meilleur joueur de l'année, le Français, lui, est rentré bredouille. Opposé à son rival argentin Lionel Messi et au Français Antoine Griezmann, CR7 a triomphé et présenté officiellement sa nouvelle compagne, Georgina Rodriguez.

Battu par Claudio Ranieri, champion d'Angleterre avec Leicester, Zinedine Zidane n'a pas assisté seul à sa défaite mais accompagné de celle à qui il est marié depuis vingt ans, Véronique. Habituée à porter des robes rouges – dernièrement pour le passage à la nouvelle année en famille et lors de la présentation de son mari en tant que nouveau capitaine du Real Madrid il y a un an –, Véronique Fernández a affiché une silhouette parfaite. Si le rouge est synonyme de carton et d'expulsion sur la pelouse, l'épouse de Zizou a apporté une jolie dose de féminité lors du photocall très masculin des FIFA awards.

Visiblement déçu d'être reparti les mains vides de Zurich, Zinedine Zidane est resté muet après la cérémonie. Le coach n'a pas pris la peine de s'arrêter pour répondre aux questions des journalistes, qui espéraient pourtant une réaction à chaud. Après avoir salué Cristiano Ronaldo, l'ex-Bleu a seulement lâché un "Je suis enchanté d'être ici, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est mon équipe, qu'elle continue à bien jouer".

Son fils Théo brille à son tour

Quelques semaines après que son aîné Enzo a marqué son premier but avec le Real Madrid, c'est à présent Théo qui fait parler de lui. Du haut de ses 14 ans, le jeune footballeur a impressionné en réalisant un geste technique peu commun, une "lambretta", suivie d'un but. Geste considéré comme particulièrement humiliant par l'adversaire qui le subit, la "lambretta" consiste à bloquer le ballon entre ses jambes avant d'effectuer un lob.

La prouesse a eu lieu le week-end dernier alors que Théo Zidane jouait avec les jeunes du Real Madrid, avec un maillot floqué "Fernández" (le nom de sa maman), pour s'enlever la pression d'être le fils de Zinedine Zidane.