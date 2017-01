Zinedine Zidane : Mi-temps en famille, il retrouve son joli clan uni

Tous les Zidane réunis sur une même photo, c'est rare. Tout simplement parce que très occupé par son rôle d'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane passe plus de temps sur la pelouse, dans les vestiaires et en conférence de presse que chez lui.

Si son absence lors de la présentation du sapin familial postée sur Instagram au début du mois de décembre par son fils Luca n'était pas passée inaperçue – sa femme Véronique posait fièrement entourée de trois de ses fils, Enzo, Luca et Théo –, l'ancien footballeur professionnel de 44 ans était bien présent pour la célébration de Noël et du jour de l'An avec son clan.

Heureux de passer du temps en famille, Zinedine Zidane n'a pas caché son plaisir, comme le montrent les deux photos partagées par son aîné Enzo. Celui qui est coaché par son papa et joue aux côtés de grandes stars du ballon rond comme Cristiano Ronaldo a posté un cliché pour Noël et un autre pour la nouvelle année. On découvre tout les Zidane sur leur 31, Zinedine posant avec complicité avec sa femme et leurs quatre fils : Enzo (21 ans), Luca (18 ans), Théo (14 ans) et le petit dernier, Elyaz (11 ans).