Luca Zidane : Le fils de Zizou bien accompagné avant un concert en famille

Toujours le même joli visage au côté de Luca Zidane mais toujours pas de révélation sur son identité. Depuis plusieurs mois, le très séduisant fils de Zinedine Zidane s'affiche avec une mystérieuse jeune femme. S'il affiche toujours une belle complicité avec elle, aucun aveu d'un amour entre eux. Pas de main tenue ou de baiser échangé, juste des sourires francs et des yeux pétillants qui laissent supposer bien plus qu'une amitié.

En ce début du mois d'avril, Luca Zidane a une fois encore récidivé. Le beau gosse de 18 ans, gardien de but de la réserve du Real Madrid, a partagé une nouvelle photo avec la même jolie jeune fille sur sa page Instagram hier (lundi 3 avril). Enlacé par sa partenaire, Luca Zidane n'en dit toujours pas plus, optant pour une légende on ne peut plus minimaliste, un coeur accompagné d'un dauphin. Les commentaires laissés sur la photo ne font pas dans la réserve puisque la majorité d'entre eux y voit un couple. Il faudra encore patienter pour obtenir une véritable déclaration d'amour et une officialisation.