Cristiano Ronaldo accusé de viol : Sortie (sans passion) avec sa bombe Georgina

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé au coeur d'accusations folles publiées par le puissant hebdomadaire allemand Der Spiegel. La publication rapportait la semaine dernière que le célèbre footballeur aurait violé une jeune femme dans la vingtaine en 2009 dans une chambre d'hôtel à Las Vegas et étouffé l'affaire l'année suivante en achetant son silence moyennant plus de 350 000 euros. Une pure fiction a alors très vite assuré l'agent de CR7. "Toute l'affaire repose sur des documents non signés où les parties sont identifiées par des codes, dans des emails entre avocats qui ne concernent pas Cristiano Ronaldo et dont il ne peut pas vérifier l'authenticité, et dans une prétendue lettre que la victime supposée lui aurait envoyée mais qu'il n'a jamais reçue. Ce que rapporte Der Spiegel est faux et Cristiano Ronaldo intentera une action contre ce média par tous les moyens à sa disposition. L'imputation d'un viol est une accusation écoeurante et scandaleuse et il ne laissera pas ternir sa réputation", s'est-il indigné. Une histoire qui ne semble pas tracasser Cristiano Ronaldo le moins du monde...