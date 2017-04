Cristiano Ronaldo accusé de viol : son agent s'exprime

Trois jours après la défaite concédée à domicile par le Bayern Munich face au Real Madrid (1-2) en quart de finale aller de Ligue des Champions, le puissant hebdomadaire allemand Der Spiegel s'est employé vendredi 14 avril à mettre la pression sur les Espagnols et en particulier sur leur superstar Cristiano Ronaldo. En attendant le match retour, le magazine a formulé de très graves accusations, si graves que l'icône portugaise n'a pas tardé à répliquer.

Un peu comme mardi à l'Allianz Arena munichoise, où il a fait basculer la rencontre en inscrivant un doublé alors que la Maison Blanche était menée, Cristiano Ronaldo a vite renversé la vapeur après la révélation par le Spiegel d'un prétendu scandale sexuel : alors qu'il portait à l'époque les couleurs de Manchester United, CR7 aurait violé une jeune femme dans la vingtaine en 2009 dans une chambre d'hôtel à Las Vegas et étouffé l'affaire l'année suivante en achetant son silence moyennant 300 000 livres sterling (354 000 euros au cours actuel). Les allégations de la revue allemande à grand tirage se basent sur une lettre de la victime supposée, que l'agent du joueur de 32 ans a qualifiée de pure fiction dans une riposte ferme et outragée.

"La publication allemande Der Spiegel publie aujourd'hui un article conséquent sur une présomption de viol qu'aurait supposément commis Cristiano Ronaldo en 2009, c'est-à-dire il y a 8 ans environ, a réagi le représentant de l'attaquant vedette. C'est un exemple flagrant d'invention journalistique. La prétendue victime refuse de s'identifier et corrobore l'histoire. Et toute l'affaire repose sur des documents non signés où les parties sont identifiées par des codes, dans des emails entre avocats qui ne concernent pas Cristiano Ronaldo et dont il ne peut pas vérifier l'authenticité, et dans une prétendue lettre que la victime supposée lui aurait envoyée mais qu'il n'a jamais reçue. Ce que rapporte Der Spiegel est faux et Cristiano Ronaldo intentera une action contre ce média par tous les moyens à sa disposition. L'imputation d'un viol est une accusation écoeurante et scandaleuse et il ne laissera pas ternir sa réputation." Le site américain TMZ.com, spécialiste des chroniques judiciaires et des affaires de moeurs, indique que la police de Las Vegas n'a pas la moindre trace dans ses archives d'une affaire de ce genre impliquant CR7.

Père d'un petit garçon qui le comble et en couple depuis plusieurs mois avec la jeune danseuse Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ne s'est pas personnellement exprimé sur le sujet. Face à la rumeur, il s'est contenté de publier vendredi sur Instagram une image de lui à l'entraînement en mode tout va bien, comme le laissent entendre les emojis. Et une photo promo pour son parfum ; business as usual.