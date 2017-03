Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : Nouvelle soirée en amoureux...

Malgré l'officialisation de leur histoire d'amour à l'occasion de la cérémonie des FIFA Awards en janvier, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, qui renvoyaient déjà alors presque l'image d'une famille en s'affichant ensemble avec le fils du footballeur, Cristiano Jr., continuent de se faire discrets.

Particulièrement actif sur Instagram, où il est suivi par plus de 93 millions d'abonnés, le prodige du Real Madrid n'a toujours pas partagé le moindre aperçu de sa love story. Sa réaction de jalousie feinte en commentaire d'une publication de Georgina complice avec son bon ami Alvaro n'était toutefois pas passée inaperçue...

La moindre apparition du couple, qui s'était fait remarquer pour la première fois lors d'une escapade à Disneyland Paris en novembre 2016, est guettée et leur sortie au restaurant dans la soirée du mercredi 8 mars 2017, en jeans skinny et petit blouson en cuir pour elle, T-shirt manches longues kaki et pantalon blanc pour lui, n'a pas échappé à son lot de flashs. Le 30 janvier dernier, les photographes étaient déjà là alors qu'ils sortaient du restaurant madrilène El Paraguas, où CR7 avait invité la ravissante danseuse originaire de Jaca (Aragon) pour son 23e anniversaire. Lui-même fêtait quelques jours plus tard ses 32 ans, mais on ignore comment la jolie brune le lui a à son tour souhaité.

Georgina, "une personne saine"

Cristiano Ronaldo se seraient rencontrés lors d'une fête organisée par Dolce & Gabbana et seraient parvenus à vivre les débuts de leur idylle en secret pendant quelque temps. On sait peu de choses de Georgina, sinon celles qu'elle mettait en avant dans le profil qu'elle publiait en octobre 2015 dans le cadre de sa recherche d'emploi comme jeune fille au pair (elle aurait par la suite trouvé une place à Bristol en Angleterre) : "J'ai fait de la danse classique professionnellement pendant plusieurs années, j'aime le sport et être dehors, se décrivait-elle. Je parle espagnol couramment, avec un très bon accent. Mon anglais est basique, mais j'ai pour objectif d'apprendre aussi vite que possible. Je ne suis pas allée à l'université étant donné que je suis devenue professionnelle à l'école de danse de Jaca. Mon but pour l'an prochain est d'étudier pour devenir hôtesse de l'air. J'aime servir les gens et leur faire passer un bon moment quand je suis là. (...) Je suis extrêmement positive, patiente et sociable, ouverte d'esprit, active et pleine d'assurance. J'adorerais qu'il y ait une salle de sport à proximité de la maison étant donné que je me maintiens en forme et que je pratique la danse de temps en temps. Je vivais avec ma grande soeur à Madrid, car nous avons quitté Jaca pour trouver du travail dans la grande ville. Je suis extrêmement ordonnée et maniaque du ménage, j'aime faire en sorte que tout ait l'air parfait. Ma maison brille encore plus que celles qu'on voit dans les publicités pour les produits ménagers. J'adore cuisiner, faire des gâteaux (...) Je suis une personne saine et je ne fume pas."

Sur son compte Instagram, on a déjà pu constater que Georgina Rodriguez met effectivement un point d'honneur à se maintenir en forme, ce qui lui permet d'afficher sa silhouette et son fessier galbé avec fierté. Ce ne serait d'ailleurs pas du goût des autres wags (femmes et petites amies de footballeurs) du Real Madrid : selon des rumeurs, certaines d'entre elles auraient justement critiqué son postérieur, mais Pilar Rubio, compagne du défenseur Sergio Ramos, serait montée au créneau pour la défendre, la décrivant auprès de ses consoeurs comme une "acharnée du yoga qui prend soin de son corps".