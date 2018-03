Cristiano Ronaldo, sa belle Georgina : Corps de rêve 4 mois après l'accouchement

Georgina Rodriguez a donné naissance à son premier enfant le 12 novembre 2017, une petite fille prénommée Alana Martina. Quatre mois plus tard, la ravissante compagne de Cristiano Ronaldo a déjà retrouvé une silhouette impeccable, dont elle n'est pas peu fière.

Après avoir profité de quelques jours de vacances avec CR7, loin de l'Espagne et sans enfants, la jeune danseuse espagnole de 23 ans et son célèbre footballeur portugais de 33 ans sont rentrés à Madrid. Reprise des entraînements avec le Real oblige. Dès son retour, la jeune maman a donné de ses nouvelles sur Instagram en publiant une photo d'elle en tenue légère.

Georgina Rodriguez a ainsi proposé un selfie d'elle en brassière et string à ses quelque 4 millions d'abonnés, un chiffre qui a explosé depuis qu'elle est en couple avec Cristiano Ronaldo. Plus aucun stigmate de sa grossesse, son ventre est ultraplat et ses fesses galbées. La photo a déjà récolté plus de 640 000 like.