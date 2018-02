Cristiano Ronaldo : Sa petite Alana Martina, éveillée, fait craquer Georgina

Au début du mois de février, Georgina Rodriguez avait partagé d'autres moments de son quotidien de jeune maman. Avec humour, la ravissante compagne de Cristiano Ronaldo avait d'abord proposé un portrait à quatre parfait avec Alana Martina et les jumeaux Eva et Mateo, avant de révéler l'envers du décor. Elle affalée sur la moquette, les jambes appuyées sur le canapé, et les bébés en pleine activité.