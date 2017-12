Cristiano Ronaldo : Le visage de sa fille dévoilé, Georgina en tenue très légère

Pour Hola !, Georgina Rodiguez revient sur la naissance d'Alana Martina. "C'était une expérience très différente de ce que j'imaginais. Le moment de l'accouchement impressionne toujours, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Alors, j'ai effacé ce moment de mon esprit et je me suis concentrée sur la vie normale jusqu'au jour de la naissance d'Alana Martina", confie-t-elle. L'accouchement s'est déroulé dans une extrême douceur comme elle le relate : "Très agréable, facile et rapide. Quand Alana est née, tout le personnel médical m'a dit qu'il n'avait jamais vu une naissance comme celle-ci, si belle et si simple."

Si Cristiano Ronaldo n'apparaît à aucun moment dans la séance photos, l'attaquant star du Real Madrid est évoqué par sa compagne. "Il m'a dit d'être calme parce que j'avais été très responsable tout au long de la grossesse et que Dieu allait m'aider à l'accouchement. Quand quelqu'un est bon, il reçoit de bonnes choses", confie-t-elle. "Un détail que nous avons aimé est que le docteur a rendu ce moment encore plus spécial, créant une atmosphère unique en mettant de la musique et la voix d'Alicia Keys pendant que notre fille venait au monde. Alana Martina et la musique sont toujours allées de pair quand elle était dans mon ventre et il ne pouvait en être autrement à sa naissance", explique Georgina Rodriguez pour qui ce premier accouchement restera "mémorable".

Comblée grâce à CR7, la jeune maman avoue que "tout va bien comme jamais". "Cristiano et moi avons une très belle relation", ajoute-t-elle. "Les enfants sont notre joie. Nous nous levons et la première chose que nous faisons est de les câliner, les embrasser, de prendre soin d'eux et d'être attentifs à tout ce qu'ils font. Et c'est comme ça toute la journée !", partage la jeune maman.

Avant l'arrivée d'Alana Martina, Cristiano Ronaldo était déjà le papa de Cristiano Jr et des adorables jumeaux Mateo et Eva, nés en juin par mère porteuse, tout comme leur grand frère.