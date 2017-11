Cristiano Ronaldo : Sa chérie Georgina canon une semaine après l'accouchement

Première célébration en famille à la maison. Parents depuis le 12 novembre dernier d'une petite fille prénommée, comme ils l'avaient précédemment révélé au monde entier, Alana Martina, Cristiano Ronaldo et sa jeune compagne Georgina Rodriguez ont passé la journée du dimanche 19 novembre très entourés. Grâce aux comptes Instagram de Katia Aveiro, la grande soeur de 40 ans de CR7 qui se fait aussi appeler Ronalda, et celui de sa maman Maria Dolores dos Santos Aveiro (suivie par 1,1 million d'abonnés), les fans de l'attaquant portugais de 23 ans ont pu découvrir à quoi ressemble un dimanche dans sa famille, chez lui à Madrid.

Si le joueur star du Real Madrid n'a plus posté de photo de sa fille depuis sa naissance, sa soeur et sa mère s'en sont chargées pour lui. Ainsi, Katia a publié une photo de groupe sur laquelle son grand frère n'apparaît pas, contrairement à Alana Martina et Georgina Rodriguez. Exceptionnellement fine après l'accouchement, la jeune danseuse espagnole de 23 ans portait une tenue peu couvrante, un look sportswear composé d'une brassière et d'un legging qui dévoilait son ventre. Aucun complexe une semaine après l'accouchement !