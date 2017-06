Cristina Cordula : Son sosie "catastrophé" après l'humiliation des Grosses Têtes

Lundi 29 mai, Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL ont provoqué la tristesse d'une "imitatrice visuelle". Sosie de Cristina Cordula de son état, Ludivine Valandro dit avoir été "catastrophée" du fait des commentaires proférés à son encontre par la star de M6 mais aussi par Laurent Ruquier et Christophe Dechavanne !

Ce jour-là, l'animateur a en effet dévoilé l'affiche d'un événement ayant eu lieu la veille à Vichy, dans un centre commercial, en présence de notre sosie de Cristina Cordula. A cette occasion, Les Grosses Têtes et l'animateur - voulant en fait se moquer de la célèbre Reine du shopping - ont multiplié les commentaires déplacés à l'encontre du sosie. "Quand j'ai vu cette affiche, j'ai dit 'Mais c'est pas ma Cristina !, ça c'est pas possible' (...) Qui est ce travelo que l'on voit sur l'affiche ? C'est très ressemblant quand même. Je crois que c'est un homme vous avez raison !", a notamment lâché Laurent Ruquier, appuyé par une Cristina Cordula agacée par le fait qu'on puisse utiliser son image avec une mention "sosie" écrite, selon elle, "en tout petit".

Après avoir assuré que la mention "sosie" était bien mise en avant contrairement à ce que Cristina Cordula affirme, Ludivine Valandro a tenu à faire savoir à l'animateur de 54 ans qu'elle était bel et bien une femme et que ses propos l'avaient choquée. "Je vous pensais beaucoup plus intelligent que ça ! Il serait bon de votre part de m'envoyer des excuses. Je demande des excuses en radio parce que vous m'avez rabaissée à une heure de grande écoute, j'aimerais des excuses à cette même heure", a-t-elle lancé sur YouTube. Et de poursuivre : "C'est très lourd à porter, y a une atteinte à mon travail d'imitatrice visuelle."

Autre point qui a beaucoup de mal à passer, Ludivine Valandro n'a pas apprécié les vannes de Christophe Dechavanne, ayant parlé de la soi-disant "grosse b*te" de son personnage. "Non, je ne me suis pas tapé tout Vichy ! (...) C'est un peu limite monsieur Dechavanne", a-t-elle également lâché.

