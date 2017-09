Cyril Hanouna, déchaîné, met Nazim "sur l'autoroute du succès"...

Incontournable. Sans même le connaître, il est entré très probablement entré dans votre vie, vous a inoculé la fièvre gitane, vous a fait "chercher" au son d'un entêtant "you-ouh-ouh-ouh-ouh"... Kendji, Amir, mais aussi Alma ou Noah (Yannick, de son prénom) : leur point commun tient, à leur image, en deux syllabes - Nazim.

Faiseur de tubes pour d'autres, Nazim sort de l'ombre et entre dans la ronde : avec Pourquoi veux-tu que je danse ?, le talentueux auteur-compositeur-interprète de 31 ans ne se contente pas de signer un single au refrain-gimmick imparable ; c'est un manifeste. Au-delà de la fougue flamenco, du beat pressé et des arrangements épais qui ne sont pas sans rappeler l'univers de Kendji Girac, pour qui il a écrit notamment Andalouse, Conmigo ou encore Les Yeux de la mama, l'écriture est engagée et ciselée, la chanson, effectivement dansante, recèle plusieurs niveaux de lecture : "J'avais envie de faire quelque chose de simple mais de malin, décryptait-il y a quelques semaines dans un entretien avec Aficia. (...) J'ai le sentiment que j'arrive à véhiculer un message sans en avoir l'air. On peut tout à fait prendre le verbe 'danser' au premier degré, mais pour moi 'danser' est un synonyme de 'rester dans le rang', 'ne pas chercher à faire différemment', 'respecter les codes'. C'est faire ce qu'on nous dit de faire sans réfléchir. C'est ça que signifie le verbe danser dans cette chanson. (...) La réponse à la question que je pose, c'est une désobéissance poétique plutôt que politique. Je pense qu'on gagnerait tous à être plus naturels."

Attention, c'est Baba qui conduit

Et pour ce qui est de ne pas rester dans le rang, Nazim a trouvé un maître à penser en la personne de Cyril Hanouna, ami qu'il a sollicité pour "réaliser" l'enregistrement du single Pourquoi veux-tu que je danse ? et "passer un step" grâce à ses conseils. "Tu fais ce que je te dis et tu vas être sur l'autoroute du succès sans péages", lui promet Baba, bombardé directeur artistique, dans un teaser que Purepeople.com vous révèle en exclusivité. Si vous sentez que la situation va déraper, on vous donne rendez-vous dimanche soir pour la suite de cette collaboration avec le trublion de Touche pas à mon poste... aux risques et périls de Nazim !

Artisan des deux derniers titres choisis pour représenter la France au concours Eurovision, J'ai cherché (l'un des nombreux morceaux qu'il a offerts à Amir Haddad pour son album Au coeur de moi) et Requiem, Nazim, qui a également écrit pour Chimène Badi et Claudio Capéo et collaborait dernièrement avec Florent Pagny, prépare la sortie de son premier album. A Aficia, il l'annonçait "original" et "très moderne", avec "des chansons beaucoup plus introspectives et introverties, et d'autres avec beaucoup de second degré".

