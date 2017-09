TPMP : Cyril Hanouna officialise le retour de Matthieu Delormeau

Certains attendaient son retour avec impatience, d'autres avaient d'ores et déjà tourné la page. Mais dans les jours qui viennent, Matthieu Delormeau sera bel et bien de retour dans Touche pas à mon poste (C8) en tant que chroniqueur. C'est Cyril Hanouna en personne qui l'a annoncé ce 13 septembre 2017 à l'occasion d'une interview pour le Buzz TV du Figaro.

En effet, non seulement Matthieu Delormeau sera en plateau le 20 septembre en tant qu'invité pour défendre son documentaire sur l'histoire de TPMP, mais l'ex-star de NRJ12 retrouvera également son siège de chroniqueur dans un avenir proche. "Matthieu sera là le 20 septembre en invité et ça marquera son grand retour dans l'émis­sion. Il sera après de retour avec nous deux fois par semaine dans TPMP. Il le sait, c'est quelqu'un que j'aime énor­mé­ment et c'est pour moi un très très bon élément, un très bon chro­niqueur qui a de vraies analyses média et qui me fait énor­mé­ment rire et avec qui je suis très heureux de colla­bo­rer", a révélé Cyril Hanouna.

Concernant sa longue absence qui a suivi le dérapage de TPMP ! Radio Baba, Cyril Hanouna a commenté avec bienveillance : "Ça a été et c'est toujours une star de l'émis­sion. Il est arrivé, il s'en est pris plein la gueule, des événe­ments ont fait que ça a été compliqué pour lui. À un moment, et je l'ai tout à fait compris, il m'a dit qu'il avait besoin un petit peu de se poser, de rester un peu chez lui et de faire le point."

Gageons que le chroniqueur Pierre Ménès, qui n'a pas dit que du bien de Matthieu Delormeau dans une récente interview, sera ravi d'apprendre cette nouvelle...