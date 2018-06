Cyril Hanouna dévoile son nouveau look : Ses fans conquis !

Après avoir présenté le dernier numéro de Touche pas à mon poste de la saison 9 le 14 juin 2018, Cyril Hanouna s'accorde, aujourd'hui, des jours de repos bien mérités. Il n'en oublie pas pour autant de prendre soin de lui. Pour bien débuter ses vacances, Baba a décidé de changer de look, ce qui n'est pas passé inaperçu.

C'est le 25 juin 2018 que Cyril Hanouna a dévoilé le résultat sur Instagram à ses nombreux abonnés en se prenant en selfie. Regard ténébreux, mèche domptée avec du gel et barbe parfaitement taillée, Baba a fait sensation. "Nouveau look ! Vous kiffez ?", écrivait-il en légende de sa photo qui a récolté plus de 42 000 like en moins de 24 heures.