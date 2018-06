Nabilla Benattia : Les détails de son retour dans TPMP !

Cyril Hanouna l'avait annoncé il y a quelques semaines, c'est maintenant confirmé par la principale intéressée ! Nabilla Benattia reviendra bien dans l'émission Touche Pas à Mon Poste à la rentrée en tant que chroniqueuse. C'est à l'occasion d'une interview pour Buzz TV de TV Mag qu'elle a révélé quelques détails sur son retour très attendu.

"C'est un exercice qui m'avait plu et que je n'avais pas pu terminer. Ça fait plusieurs années que Cyril m'en parle et cette année, je me sens prête à retourner sur ce plateau. Je pense pouvoir apporter un point de vue, peut-être une expérience dans certains domaines. Je pense apparaître une à deux fois par semaine. Je ferai des allers-retours entre Londres et la France. Avec l'Eurostar, c'est très rapide.", a-t-elle confié. Souvenez-vous en 2014, Nabilla était contrainte de quitter subitement sa place sur le plateau de C8 après l'agression au couteau de son compagnon Thomas Vergara.

Depuis, l'ancienne star de télé-réalité s'est recentrée sur ses projets professionnels, tels que ses débuts au cinéma, un rêve qui lui tenait à coeur. "Je vais tourner dans le film de Sara Forestier. Il faudra donc que je donne beaucoup de mon temps et de mon énergie." Voilà une rentrée qui s'annonce bien chargée pour Nabilla. Des bonnes nouvelles qui surviennent après un récent douloureux chagrin lié au décès de son grand-père.