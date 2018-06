Nabilla en pleurs : Son message bouleversant après la mort d'un être cher

Nabilla vit une épreuve difficile ! Le 12 juin 2018, l'ancienne star de la télé-réalité a appris la mort de son grand-père. La compagne de Thomas Vergara avait inquiété ses fans avec un message énigmatique posté sur Twitter : "Aujourd'hui rien ne sera jamais plus comme avant." Le lendemain, elle a confirmé la mauvaise nouvelle sur sa story Instagram.

Ce vendredi 15 juin 2018, Nabilla s'est exprimée pour la première fois en vidéo sur Snapchat. Très émue, la jolie brune s'est lancée : "Je veux simplement vous remercier pour tous les messages que vous laissez à moi et à ma famille. On est vraiment touché par votre soutien." La jeune femme de 26 ans a de nouveau rendu hommage à son grand-père. "J'ai perdu un être qui m'était vraiment cher pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire. Mon grand-père m'avait élevé, il avait vraiment remplacé mon père et j'avais donc grandi avec mes grand-parents, Mémé Livia et mon grand-père Michel, qui est décédé", a-t-elle déclaré.

L'émotion étant trop forte, Nabilla n'a pas pu retenir ses larmes. "On vous remercie pour tout l'amour que vous nous donnez parce qu'on a perdu vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est une période très difficile, après ce sont des choses qui font partie de la vie. On est solidaire avec toute ma famille, avec Thomas, avec tout le monde. On va traverser cette épreuve mais cela ne va pas être facile", a-t-elle annoncé avant de souligner que cela "l'a ramenée à la réalité".

"On n'est que de passage sur cette terre. Il faut profiter des proches qu'on a pendant qu'ils sont vivants parce que d'un coup, ça ne prévient pas puis ils s'en vont. Je pense qu'il est au paradis parce qu'il était tellement adorable et tellement gentil. C'est logique", a-t-elle conclu.

Nous adressons nos sincères condoléances à Nabilla et ses proches.