Nabilla inquiète ses fans après un triste message énigmatique...

Que se passe-t-il dans la vie de Nabilla ?

Mardi 12 juin 2018, la star de télé-réalité de 25 ans a inquiété ses admirateurs en publiant un tweet empreint de tristesse et toujours entouré de mystère à l'heure où nous écrivons ces lignes. "Aujourd'hui, rien ne sera jamais plus comme avant", a simplement écrit la compagne de Thomas Vergara sans fournir plus d'explications.

Forcément, étant suivie par plus de 2,6 millions de personnes sur Twitter, la starlette que l'on pourrait retrouver à la rentrée dans Touche pas à mon poste (C8) a aussitôt reçu de nombreuses questions. Bon nombre d'entre elles concernaient la santé de la grand-mère de la jolie brune, Mémé Livia, déjà aperçue dans des émissions de NRJ12 par le passé. "J'espère qu'il n'est rien arrivé à Mémé Livia", "Sur le snap de Thomas, il roulaient sur l'autoroute et ils étaient en route vers la Savoie ou il y a ses grands-parents... J'espère que ce n'est pas grave", "Nabilla ? C'est pas mémé ? S'il te plaît rassure-nous !", "Nabilla, tu nous inquiètes !", pouvait-on lire parmi de très nombreuses réactions.

L'épouse de Tarek Benattia (le petit frère de Nabilla), Camélia, a quant à elle indiqué à ses abonnés Snapchat ce 12 juin alors que ces derniers attendaient la publication d'une vidéo de sa part : "Pour plusieurs obligations familiales, la vidéo ne sera pas publiée ce soir. Je vous la mets très vite en ligne ! Je vous remercie de votre compréhension !"

Depuis hier après-midi, Nabilla, visiblement chamboulée, ne donne plus de signes de vie sur ses réseaux sociaux.