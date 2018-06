Nabilla Benattia en deuil : Son déchirant hommage à son grand-père

Mardi 12 juin 2018, Nabilla Benattia a inquiété ses fans sur Twitter : "Aujourd'hui rien ne sera jamais plus comme avant", a-t-elle posté. Un message accompagné d'un emoji triste. Si elle ne s'était plus exprimée par la suite, nos confrères de Public ont révélé que la compagne de Thomas Vergara avait perdu son grand-père Michel. Une information que la principale intéressée a confirmée en story Instagram, mercredi 13 juin 2018.

"Mon pépé, mon grand-père adoré, jamais je ne t'oublierai. Je sais que tu me regardes de là-haut et que tu me protèges. Tu resteras dans mon coeur pour toujours. Tu m'as appris à rester forte et je ferai tout pour que tu sois fier de moi. Et sache que nous nous occuperons bien de ta moitié mémé Livia. Je t'aime mon pépé d'amour. Repose en paix", a-t-elle écrit en légende d'une photo de son défunt grand-père Michel. Un membre de sa famille dont elle était très proche puisqu'elle a été en partie élevée par ses grands-parents maternels.

Sur Twitter, Livia a aussi souhaité adresser quelques mots à son regretté époux : "Il y avait une île secrète paradisiaque que nous croyions éternelle, où nous allions tous nous ressourcer. Un ouragan l'a détruite. Michel, nous sommes foudroyés. Tu es à jamais dans nos coeurs."

Nous adressons nos sincères condoléances à Nabilla et ses proches.