Cannes 2018 : Nabilla et Thomas fous amoureux sur la Croisette !

Dès qu'ils sont arrivés à Cannes, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont attiré tous les regards. Glamour et complices, les deux tourtereaux n'ont pas manqué d'exprimer tout leur amour...

Here we are #cannes2018 Une publication partage par Nabilla Benattia (@nabillanew) le 14 Mai 2018 11 :08 PDT

Sans le savoir, Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont arrivés au même moment que Paris Hilton qui se rendait au VIP Room. La star française et l'héritière américaine s'étaient d'ailleurs déjà rencontrées à Coachella le mois dernier. Elles feront peut-être la fête ensemble à Cannes. Affaire à suivre !

