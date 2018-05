Cannes 2018 débute avec Léa Seydoux, Kristen Stewart et Cate Blanchett...

Le Festival de Cannes 2018 débute sous les signe du woman power et de la classe ! Avant la grande messe de la cérémonie d'ouverture, précédée de sa première et forcément très attendue montée des marches, le jury de la Compétition officielle a pris la température dans le cadre du premier photocall de cette édition 2018, ce mardi 8 mai.

La présidente Cate Blanchett, d'une classe folle dans son costume rose, a donné le ton, que ce soit au photocall avec son sourire angélique et son élégance, ou en conférence de presse avec le verbe et le charisme. "Une bonne palme d'or, c'est un film qui réunit tout : la performance des acteurs, la mise en scène, le scénario, une oeuvre qui dure dans le temps", a-t-elle exigé de la future Palme d'or, qu'elle décernera avec son jury le 19 mai.

La star australienne, vers qui tous les yeux seront rivés ce soir lors de la montée des marches, était entourée de ses jurés, parmi lesquels Kristen Stewart et Léa Seydoux. Les deux comédiennes nous ont habitués par le passé à des sorties remarquées sur la Croisette, et c'est avec une élégance raffinée qu'elles ont répondu présentes. K-Stew arborait un costume bleu alors que sa consoeur française avait opté pour un très chic smoking vert. Et les deux n'ont pas manqué de montrer leur affection pour la présidente, entre complicité et regards admiratifs qui en disent long.

Les autres membres du jury, Khadja Nin, Ava DuVernay, Robert Guédiguian, Denis Villeneuve, Chang Chen et le réalisateur Andrey Zvyagintsev, étaient également de la partie. Derrière, c'est le maître des cérémonies, Edouard Baer, qui a pris place pour un premier tour de chauffe avant son discours d'ouverture, lequel sera conclu par Martin Scorsese qui déclarera ouverte la 71e édition du plus grand festival de cinéma au monde.