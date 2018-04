Cannes 2018 : Léa Seydoux et Kristen Stewart pour un jury très féminin

Le Festival de Cannes 2018 se tiendra du 8 au 19 mai prochains. Après avoir révélé sa sélection officielle, puis celle de la 50e Quinzaine des réalisateurs, les organisateurs ont publié un communiqué, mercredi 18 avril, annonçant la composition du jury qui entourera la présidente Cate Blanchett.

Une fois n'est pas coutume. Le jury sera en majorité féminin. Menés par l'immense actrice australienne, l'actrice française Léa Seydoux, l'actrice américaine Kristen Stewart (excellente chez Olivier Assayas), la scénariste américaine Ava DuVernay (Selma), la chanteuse burundaise Khadja Nin, mais aussi le réalisateur canadien Denis Villeneuve (Incendies, Premier Contact et Blade Runner 2049), le réalisateur français Robert Guédiguian, l'acteur chinois Chang Chen (The Assassin) et le réalisateur russe Andreï Zviaguintsev (récompensé à Cannes pour Léviathan et Faute d'amour, Oscar et César 2018 du meilleur film étranger pour Faute d'amour) auront la mission d'établir le palmarès et de départager les 18 films en compétition officielle. On y retrouve les nouveaux longs métrages de Jean-Luc Godard, Christophe Honoré, Asghar Farhadi ou encore Stéphane Brizé, mais seulement trois réalisatrices : Eva Husson, Nadine Labaki et Alice Rohrwacher.

Adjani... enfin !

Mardi, c'est la programmation de la 50e Quinzaine des réalisateurs qui a été révélée au public. Créée après les événements de 1968, cette sélection parallèle avait pour objectif de mettre en lumière des réalisateurs méconnus aux univers forts. Cette année, on y retrouvera vingt films dont ceux de Gaspar Noé, Pierre Salvadori, Romain Gavras ou encore Philippe Faucon.

Gavras présentera Le Monde est à toi : l'histoire d'un dealer, incarné par Karim Leklou – fils d'une joueuse pathologique, interprétée par Isabelle Adjani –, qui prépare un dernier go fast (à savoir traverser la frontière à toute allure avec une cargaison de drogues). Vincent Cassel, Oulaya Amamra, François Damiens et Philippe Katerine complètent la distribution savoureuse de ce film décrit comme "assez barré, déjanté" par Isabelle Adjani. L'actrice française aux cinq César a une histoire contrastée avec le Festival : en 1981, elle reçoit le prix d'interprétation pour deux films (Quartet et Possession) ; en 1983, les photographes la boudent ; en 1994, le sublime La Reine Margot reçoit un accueil mitigé avant de triompher en salles et aux César ; en 1997, elle est présidente du jury et décerne une double palme ; en 2009, elle remet la Caméra d'or ; en 2017, elle rate la 70e édition du Festival pour tourner avec Gavras. La boucle est bouclée.