Cannes 2018, la sélection officielle : Cotillard, Canet et une pluie de stars...

Du 8 au 19 mai prochain se tiendra le 71e Festival de Cannes. Le jury de l'édition 2018 sera présidé par Cate Blanchett. Une femme qui en cache beaucoup d'autres, à en croire la Sélection officielle qui vient d'être dévoilée ce jeudi 12 avril, à Paris, par Thierry Frémaux (délégué général) et Pierre Lescure (président).

La quinzaine débutera par la projection d'Everybody Knows, un thriller psychologique réalisé par Asghar Farhadi (Le Passé) et porté par le couple-star Penélope Cruz et Javier Bardem. Plusieurs films français seront en compétition, avec notamment Stéphane Brizé qui retrouve Vincent Lindon (primé pour La Loi du marché) dans En guerre, Christophe Honoré avec son film Plaire, aimer et courir vite porté par le duo Vincent Lacoste-Pierre Deladonchamps, Le Livre d'images de Jean-Luc Godard, Les Filles du soleil d'Eva Husson avec Golshifteh Farahani. Gilles Lellouche montera les marches avec le beau cast (Amalric, Canet, Fois, Efira, Poelvoorde...) de son Grand Bain pour une projection sans pression puisque hors compétition. Non loin d'eux, Marion Cotillard sera du côté d'Un certain regard avec le premier film de Vanessa Filho, Gueule d'ange.

Côté stars hollywoodiennes, la Croisette devrait avoir son lot de vedettes, notamment lors de l'avant-première mondiale du prochain Star Wars, le spin-off Solo, ou encore Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, avec Andrew Garfield et Riley Keough.

La sélection complète

Compétition officielle :

Everybody Knows, d'Asghar Farhadi (ouverture)

En guerre, de Stéphane Brizé

Dogman, de Matteo Garrone

Le Livre d'images, de Jean-Luc Godard

Netemo Sametemo (Asako I & II), de Ryusuke Hamaguchi

Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré

Les Filles du soleil, d'Eva Husson

Ash Is Purest White, de Jia Zhang-Ke

Shoplifters, de Kore-Eda Hirokazu

Capharnaüm, de Nadine Labaki

Buh-Ning (Burning), de Lee Chang-Dong

BlacKkKlansman, de Spike Lee

Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell

Three Faces, de Jafar Panahi

Zimna Wojna (Cold War), de Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice, d'Alice Rohrwacher

Yomeddine, d'A. B Shawky

Leto (L'Été), de Kirill Serebrenniko

Hors compétition :

Solo: A Star Wars Story, de Ron Howard

Le Grand Bain, de Gilles Lellouche

Séances spéciales :

10 ans en Thaïlande, de Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul

The State Against Mandela and the Others, de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

La Traversée, de Romain Goupil (et Daniel Cohn-Bendit)

Les Âmes mortes de Wang Bing

Le Pape François – Un homme de parole, de Wim Wenders

Séances de minuit :

Arctic, de Joe Penna

Gongjack (The Spy Gone North), de Yoon Jong-Bing

Un certain regard :

Räns (Border), de Ali Abbasi

Sofia, de Meyem Benm'Barek

Les Chatouilles, d'Andréa Bescond & Eric Métaye

Girl, de Lukas Dhont

Gueule d'ange, de Vanessa Filho

Long Day's Journey Into Night, de Bi Gan

Euphoria, de Valeria Golino

Rafiki, de Wanuri Kahiu

Die Stropers (The Harverest), de Etienne Kallos

Mon tissu préféré, de Gaya Jiji

À genoux les gars, d'Antoine Desrosières

El Angel, de Luis Ortega

The Gentle Indifference of The World, de Adilkhan Yerzhanov

Manto, de Nandita Das

In My Room, d'Ulrich Köhler