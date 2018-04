Cannes 2018 : Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, couple mythique, se retrouvent

C'est un joli cadeau ! Alors qu'il vient de fêter son 85e anniversaire, Jean-Paul Belmondo est la vedette de l'affiche officielle du 71e Festival de Cannes. Le plus grand festival de cinéma au monde a dévoilé le visuel de son édition 2018, lequel met en lumière le couple phare de Pierrot le fou, Bébel et la divine Anna Karina, muse godardienne.

Georges Pierre (1927-2003) est l'auteur cette photographie extraite de Pierrot le fou, long métrage culte de Jean-Luc Godard sorti en 1965. Cet "immense photographe de plateau a immortalisé les tournages de plus d'une centaine de films en 30 ans d'une carrière qui débute en 1960 avec Jacques Rivette, Alain Resnais et Louis Malle", rappelle le festival dans son communiqué, citant également ses collaborations avec Yves Robert, Claude Sautet, Bertrand Tavernier, Andrzej Żuławski et bien sûr Jean-Luc Godard.

"Engagé en faveur de la reconnaissance du statut d'auteur pour le photographe de plateau, Georges Pierre a fondé l'Association des Photographes de Films, chargée de la défense des intérêts matériels et moraux des photographes de cinéma", explique également le communiqué.

Si la photo vient de Pierrot le fou, l'affiche a été quant à elle réalisée par la graphiste Flore Maquin. "Inspirée par la pop culture, cette illustratrice de 27 ans réunit dans un univers vif et coloré le dessin, la peinture et le numérique. Passionnée de cinéma, elle collabore avec Universal Pictures, Paramount Channel, Europacorp, Wild Side, Arte autour d'affiches de films revisitées ou alternatives", précise le communiqué.

Le Festival de Cannes débutera le 8 mai prochain avec la présentation en Compétition officielle d'Everybody Knows, le nouveau film d'Asghar Farhadi porté par le couple Javier Bardem / Penélope Cruz. Édouard Baer officiera en maître des cérémonies, tandis que Cate Blanchett revêtira le costume de Présidente du Jury.