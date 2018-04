Penélope Cruz et Javier Bardem : Les amoureux vont ouvrir le Festival de Cannes

Secret de polichinelle depuis que sa sortie en salle a été programmée au 9 mai (soit le lendemain de l'ouverture du festival), le film d'Asghar Farhadi, Everybody Knows (Todos Lo Saben), ouvrira le Festival de Cannes 2018 et par la même occasion la Compétition officielle. Mardi 8 mai, c'est donc Penélope Cruz et Javier Bardem qui feront crépiter les flashs sur les célèbres marches du Palais des festivals pour la soirée d'ouverture du 71e Festival de Cannes.

Le 8e long métrage d'Asghar Farhadi (Une séparation, Le Passé) suit Laura qui vit avec son mari et leurs enfants à Buenos Aires. À l'occasion d'une fête de famille, elle revient dans son village natal, en Espagne, avec ses enfants. Un événement inattendu va bouleverser le cours de leur existence. La famille, ses secrets, ses liens, ses traditions et les choix moraux qu'ils imposent sont, comme chacun des scénarios du cinéaste, au coeur de l'intrigue. Le thriller psychologique d'Asghar Farhadi réunit à l'écran le couple à la ville formé par Penélope Cruz et Javier Bardem ainsi que l'Argentin Ricardo Darín.

La dernière fois qu'un film tourné dans une autre langue que l'anglais ou le français, avait fait l'ouverture, c'était en 2004, avec La Mauvaise Éducation de Pedro Almodóvar. Pour ce nouveau film entièrement tourné en espagnol, le cinéaste iranien s'est entouré de José Luis Alcaine à l'image (collaborateur régulier de Pedro Almodóvar et Carlos Saura), de la costumière Sonia Grande (Midnight in Paris de Woody Allen, The Others d'Alejandro Amenábar) et de la monteuse iranienne Hayedeh Safiyari qui poursuit sa collaboration avec le réalisateur puisqu'elle a oeuvré pour quatre de ses longs métrages, dont les deux films gagnants d'un Oscar. Aimant à prix, Fahardi avait remporté en 2011 l'Ours d'or de la Berlinale pour Une séparation, ainsi que le Golden Globe, le César et l'Oscar du meilleur film étranger. À Cannes, Le Passé a remporté le prix d'Interprétation féminine pour Bérénice Bejo en 2013 et Le Client le prix du Scénario et le prix d'Interprétation masculine pour Shahab Hosseini en 2016. Ce dernier long métrage avait été également récompensé de l'Oscar du meilleur film étranger.

Le 71e Festival International du Film de Cannes se déroulera du mardi 8 au samedi 19 mai. Le Jury de la Compétition sera présidé par Cate Blanchett. La composition de la Sélection officielle sera annoncée le jeudi 12 avril prochain.