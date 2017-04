Javier Bardem s'exprime sur la force de sa relation avec sa femme, Penélope Cruz

Il promet de nous terrifier dans le nouveau et cinquième opus de Pirates des Caraïbes. En effet, l'acteur espagnol Javier Bardem se glisse dans le costume du capitaine Salazar qui veut éliminer tous les pirates de l'océan à l'aide de son armée de fantômes. De quoi donner du fil à retordre à Jack Sparrow/Johnny Depp ! Mais c'est un tout autre visage que celui du méchant d'Hollywood – on ne l'a pas oublié dans No Country for Old Men et dans Skyfall – qu'on peut voir dans Esquire : celui d'un homme furieusement séduisant et amoureux.

Dans les pages de la revue, le discret Javier Bardem s'épanche quelque peu sur son épouse et mère de ses enfants Luna (3 ans) et Leo (6 ans) : la divine et talentueuse Penélope Cruz. Le couple est marié depuis bientôt sept ans et aucun nuage ne semble être à l'horizon pour ce duo solide dans la jungle hollywoodienne si sévère avec les amoureux. Le secret de la solidité de leur union ? "Ce que nous avons de plus important, c'est notre passé. Nous nous connaissions depuis longtemps avant d'être ensemble, et c'est ce qui est majeur car quand on s'est revu, je l'ai vue elle, et elle m'a vu moi."

Les deux artistes se sont rencontrés sur le tournage de Pedro Almodovar, Jamon Jamon, en 1992. Ils ont également joué ensemble dans En chair et en os il y a dix et ont formé un duo volcanique dans Vicky Cristina Barcelona. Il nous tarde de les voir à nouveau réunis dans Escobar, l'histoire d'amour entre Virginia Vallejo et le célèbre narcotrafiquant. Les stars auront ensuite rendez-vous avec le cinéaste Asghar Farhadi dans un drame où ils se donneront encore la réplique !