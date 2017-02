Pirates des Caraïbes 5: Johnny Depp, dans la tourmente mais de retour en Sparrow

Parmi les nombreuses publicités du Super Bowl 2017, la bande-annonce de Pirates des Caraïbes 5 n'a pas manqué de faire grand bruit. Après un premier teaser excitant mettant en scène Salazar (Javier Bardem), vilain à la recherche d'un Jack Sparrow absent de ces premières images, Disney a dévoilé un nouveau spot où l'iconique personnage campé par Johnny Depp apparaît enfin. "C'est la vie de pirates", lâche le trublion, couvert de boue. Un retour salvateur qui permet ainsi à l'acteur américaine braquer les projecteurs sur autre chose que sur ses problèmes financiers et sa dette.

Les visages de Kaya Scodelario et Golshifteh Farahani – deux nouvelles venues dans la famille Pirates des Caraïbes – sont également de la partie. Les plus observateurs auront également noté la furtive apparition de Will Turner, alias Orlando Bloom, qui revient dans la saga.

Attendu dans les salles pour le 24 mai 2017 – ce qui implique une possible avant-première mondiale à Cannes –, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar voit Jack Sparrow et ses compagnons se lancer dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.