Penélope Cruz, sexy pour sa soeur Monica et amoureuse avec Javier Bardem

Entre les Bardem et les Cruz, c'est l'amour fou. Les deux familles, d'ordinaire très discrètes, se sont affichées ensemble plusieurs fois en quelques jours. Le 13 mars, Penélope Cruz participait à la 26e édition des Prix de l'Union des acteurs et actrices (l'Unión de Actores y Actrices), le syndicat professionnel réunissant le plus grand nombre de comédiens espagnols pour récompenser ses plus talentueux représentants. L'icône ibérique, citée pour La Reine d'Espagne, était nommée au titre de la meilleure actrice, un prix qu'elle a remporté à deux reprises par le passé (La Fille de tes rêves en 1998 et Volver en 2006).

Pour cette soirée, elle a bénéficié du soutien de la famille Bardem. Repartie bredouille (c'est Carmen Machi, nommée pour La Puerta abierta, qui a gagné), Penélope a pu compter sur des supporters de premier plan. Si Javier n'était pas présent, son frère Carlos – accompagné de sa petite amie Cecilia Gassa – et sa mère Pilar Bardem, qui portait un appareil respiratoire, étaient de la partie.

Le lendemain, Penélope Cruz retrouvait son mari pour fêter les 40 ans de sa petite soeur, Monica Cruz. Le couple, qui se montre très peu en public, est apparu radieux à la sortie d'un restaurant madrilène. Très sexy dans un ensemble noir alors que Javier Bardem – que l'on retrouvera en mai à l'affiche de Pirates des Caraïbes 5 – avait opté pour un look urbain décontracté, Penélope Cruz ne pouvait rater cet événement, elle qui a franchi ce cap symbolique de la quarantaine il y a deux ans.

Plus rare au cinéma ces dernières années, Penélope Cruz devrait avoir une belle actualité en 2017. La jolie brune sera aux côtés de son chéri dans un biopic intitulé Escobar et réalisé par Fernando León de Aranoa, avant d'être à l'affiche du remake du Crime de l'Orient-Express avec Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh et Willem Dafoe. La star aura ensuite rendez-vous avec deux grands metteurs en scène, d'une part avec Love Child de Todd Solondz qu'elle tourne actuellement, et ensuite avec Asghar Farhadi dans un drame où elle donnera encore la réplique à Javier Bardem. Voilà qui promet !