César 2018 : Manu Payet se lance dans le show face à Penélope Cruz et son mari

La cérémonie des César est dédiée cette année à la regrettée Jeanne Moreau dont la compilation d'extraits de films donne des frissons. Elle s'attarde sur Le Tourbillon de la vie chanté par Vanessa Paradis au Festival de Cannes. Cette dernière arrive ensuite sur scène dans sa superbe robe rose, rendant hommage au cinéma qui fait rire, révolte, donne le moral, offre des rêves, donne du courage, du féminin, de la force. "Ces derniers mots me font beaucoup penser à Jeanne Moreau", dit celle qui a joué avec elle dans Un amour de sorcière. Elle prend le temps d'expliquer son ruban blanc en soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes. Manu Payet rend aussi hommage aux créateurs des César.

Juliette Binoche, divine en noire et très décolletée, vient remettre le César du meilleur espoir masculin clame aux nommés : "Vous faites le plus beau métier du monde !" Et le lauréat est Nahuel Pérez Biscayart (120 Battements par minute), clairement favori – au point qu'on aurait voulu lui remettre le prix du meilleur acteur. Il dédie son trophée à Act Up et à tous ceux qui luttent.

Le César de la meilleure photo est remis après que Manu Payet se moque des comptes Instagram de Vincent Cassel, Guillaume Gallienne, Pierre Niney, Arié Elmaleh et Alice Belaïdi. Ces deux derniers gagnent le concours des meilleurs InstaMoments et viennent remettre le prix. Il revient à Au revoir là-haut et Vincent Mathias. Le duo continue sa mission pour le César du meilleur son : Barbara (Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau et Stéphane Thiébaut) remporte la victoire.

"Meilleur espoir féminin, c'est la même chose que meilleur espoir masculin, mais avec 30% de salaire en moins", dit Manu Payet avant d'annoncer Blanche Gardin.