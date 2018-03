César 2018 : Jeanne Balibar, ses mots exaltés pour son ex-mari Mathieu Amalric

Après avoir rendu hommage aux femmes, Lambert Wilson a remis le César de la meilleure actrice à Jeanne Balibar. Elle marque ainsi le palmarès des César du Cinéma 2018 grâce à sa prestation dans Barbara de son ex Mathieu Amalric.

Solaire, l'actrice a salué les actrices et notamment celles qui lui ont écrites après sa performance dans Barbara, livrant un discours exalté et exaltant. Elle a eu également des mots touchants pour ses enfants, "Antoine et Pierre Amalric pour leur goût de vivre" et son ex-mari Mathieu Amalric.

Étaient nommées dans cette catégorie :

Juliette Binoche (Un beau soleil intérieur)

Emmanuelle Devos (Numéro Une)

Marina Fois (L'Atelier)

Charlotte Gainsbourg (La Promesse de l'aube)

Doria Tillier (Monsieur & Madame Adelman)

Karin Viard (Jalouse)