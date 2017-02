Jérôme Commandeur aux César : "J'ai mis un peu de temps à me décider"

Ses influences sont Muriel Robin et Valérie Lemercier, ses mots d'ordre sont l'humour, la cinéphilie et la bienveillance : pour la 42e cérémonie des César, l'acteur, réalisateur et humoriste Jérôme Commandeur a été choisi par l'académie pour animer la soirée qui se déroulera le 24 février. Lors de la soirée des Révélations des César le 16 janvier, il avait répondu à nos questions sur le show, retrouvez la vidéo dans notre player !

Comment a-t-il réagi lorsqu'il a appris qu'il allait maître de cérémonie ? Comment succéder à Florence Foresti qui a "dynamité le show" l'an dernier ? Qui mériterait un César selon lui ? A cette dernière question, il lui est difficile de répondre, mais il citera tout de même Lambert Wilson, le Cousteau de L'Odyssée. C'était avant l'annonce des nominations : malheureusement, le grand comédien n'y figure pas.

Dans Paris Match, Jérôme Commandeur a accepté aussi de revenir sur la polémique Roman Polanski, réalisateur qui a été nommé président mais s'est désisté face à la controverse liée aux accusations de viol sur mineure de 1977 : "Je n'aurais pas pu imaginer que cela se produise, que les réseaux sociaux s'enflamment sur des faits qui ont eu lieu il y a quarante ans, observe-t-il. Dans l'esprit d'Alain Terzian, je le sais pour avoir beaucoup parlé avec lui, il n'y a jamais eu le moindre mépris pour les victimes. Il n'y avait que de la sincérité lorsqu'il a proposé à l'un des plus grands cinéastes de présider les César. Le buzz a enflé, 60 000 personnes ont signé une pétition et, à un moment, ça ne passait plus. Je ne juge rien mais je pense que Roman Polanski, en total accord avec Alain Terzian, a pris une sage décision."

Serein face à sa mission d'animer la grand-messe du cinéma français devant "le public qui est l'un des plus durs qui existent", il a dévoilé une bande-annonce délirante de la cérémonie mettant à l'honneur la star de cette édition : non, pas le futur papa George Clooney, César d'honneur, mais Jean-Paul Belmondo, à qui la soirée sera dédiée et qui l'accueille chez lui... à ses risques et périls.