Leïla Bekhti, Virginie Efira... Ils ont séduit ces marraines des César

Le joaillier Chaumet, partenaire officiel de l'Académie des César, a organisé dans ses prestigieux salons place Vendôme à Paris le 16 janvier la soirée des Révélations pour mettre à l'honneur 34 comédiens qui ont crevé l'écran au cours de l'année passée. Immortalisés dans un court métrage réalisé par celle à qui l'on doit le puissant La guerre est déclarée, Valérie Donzelli, ces jeunes artistes sont aussi talentueux que prometteurs. En attendant les nominations et la cérémonie des César, ce cocktail suivi d'un dîner au Meurice à 300 de mètres de là, a permis à ces acteurs de parler de leur passion pour leur métier, accompagnés d'un parrain ou d'une marraine, comme Marion Cotillard ou Guillaume Gouix, autour de Jean-Marc Mansvelt, directeur général de Chaumet et d'Alain Terzian, président de l'Académie des arts et techniques du cinéma.

Leïla Bekhti, César du meilleur espoir pour Tout ce qui brille, a eu un coup de coeur pour l'actrice de Divines, Oulaya Amamra, dans ce film réalisé par sa soeur, Houda Benyamina. L'irrésistible Victoria, Virginie Efira, accompagne Toki Pilioko, jeune pilier du Stade Aurillacois interprète principal du film Mercenaire. Sandrine Kiberlain (Neuf Mois ferme) n'a pas caché son bonheur et sa fierté d'accompagner Kacey Mottet-Klein, son partenaire dans Quand on a 17 ans, tandis que l'autre héros du film, Corentin Fila, a choisi comme parrain Reda Kateb (Hippocrate). Ce dernier explique ne pas avoir la prétention de donner des conseils dans le milieu, mais veut simplement soutenir un comédien au talent évident.

Ému, Kyan Khojandi savoure l'instant présent, celui d'avoir été reconnu pour sa prestation Rosalie Blum, sans penser à un hypothétique César. Le créateur de Bref. a ensuite posé avec Cédric Klapisch, réalisateur de films qui ont marqué sa génération, tels que Le Péril jeune et L'Auberge espagnole. Les yeux brillants également, Paula Beer nous a confié son enthousiasme après avoir joué avec Pierre Niney dans Frantz, épaulée par la jeune maman Clémence Poésy, tout comme Noémie Merlant (Le ciel attendra) qui a fait l'éloge de sa partenaire et marraine Sandrine Bonnaire. Et puis il y a un regard qui accroche tout de suite l'attention tant il rappelle celui de sa mère, Marie Trintignant : Roman Kolinka, héros de L'Avenir de Mia Hansen Løve. Posant au photocall avec son parrain d'une nuit, l'acteur et réalisateur Cédric Kahn (L'Économie du couple), il fait partie de cette génération d'artistes qui porte l'héritage de ses aînés et la promesse d'un talent nouveau.

Au cours de ce cocktail qui a réuni le gratin du cinéma français, toutes générations confondues, pour des rencontres informelles sous le signe du septième art, on pouvait également croiser l'ancienne maîtresse de cérémonie des César, Valérie Lemercier, venue soutenir Ginger Roman (Voir du pays), Nathalie Baye et son "filleul" et Diamant noir, Niels Schneider, ou encore Mélanie Thierry et Marina Foïs, alliées de taille des jeunes comédiens Liv Henneguier (Crache coeur) et Thomas Scimeca (Apnée). Zabou Breitman, Dominique Blanc, Géraldine Pailhas, Noémie Saglio, Judith Chemla, Richard Berry et Mathieu Amalric, ainsi que les cinéastes Agnès Varda, Noémie Lvosvsky, Cédric Klapisch, Jean-Pierre Jeunet, Romain Gavras, Bertrand Bonello, Arnaud Desplechin et Riad Sattouf ont aussi participé à cet événement avec les promesses du cinéma que sont Eye Haïdara, Manal Issa, Annabelle Lengronne, Raph, Salomé Richard, Julia Roy, Anastasia Shevtsova, Steve Achiepo, Jonas Bloquet, Damien Bonnard, César Chouraqui, Sofian Khammes, William Lebghil, Alexis Manenti et Hamza Meziani.

Les nominations des César seront annoncées le 25 janvier

La 42e cérémonie des César, présentée par Jérôme Commandeur, se déroule le vendredi 24 février