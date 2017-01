Lily-Rose Depp et les Révélations : Sublime et bouleversante avant les César

Le septième art révèle les talents : de jeunes comédiens dont le talent explose et apparaît comme une évidence aux yeux de tous. Chaque année a son lot de révélations mais aucune ne ressemble aux précédentes. Pour la nouvelle édition de la soirée des Révélations organisée par l'Académie des César et son partenaire officiel, la maison Chaumet, les visages sont toujours plus captivants. La réalisatrice de La Guerre est déclarée, Valérie Donzelli, a capturé des instants magiques avec la dernière promotion de 34 artistes. La fascinante Danseuse Lily-Rose Depp, le Diamant noir Niels Schneider, la Divine Oulaya Amamra, Kyan Khojandi, fasciné par Rosalie Blum et Noémie Merlant venue du ciel en font partie.

Pour découvrir les Révélations des César immortalisées par la caméra de Valérie Donzelli, il faut se rendre dans les cinémas entre les 18 et 31 janvier. Les clichés signés Guy Ferrandis subliment ces talents du cinéma français qui participent à ce que cet art soit aussi intense, bouleversant, inoubliable. Tous ces comédiens assisteront le 16 janvier à une soirée en leur honneur donnée chez Chaumet, accompagnés de leurs parrains et marraines, pour un moment d'échange sur la beauté du cinéma, avant de se préparer pour la cérémonie des César en février dont on connaîtra les nominations le 25 janvier.

Par ailleurs et pour la première fois, Chaumet organise dans ses salons du 12 place Vendôme une rencontre sur le thème "Le Diamant, Star Cinéma", autour de la réalisatrice Nicole Garcia et de la comédienne Bérénice Béjo. Pourquoi elles ? Parce que la cinéaste à qui l'on doit le fiévreux Mal de pierres avec Marion Cotillard et l'héroïne de Fais de beaux rêves ont tant de choses à dire que leur métier, en tant que figures incontestées et acclamées du septième art. Une rencontre ouverte au public le mercredi 18 janvier, dans la limite des places disponibles, via une inscription en ligne sur le site de Chaumet.