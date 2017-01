Marion Cotillard, enceinte, et Guillaume Canet: Couple épaté par les Révélations

Ils ont fait partie, il y a quelques années, des talents les plus prometteurs du cinéma français. Marion Cotillard a été révélée en 1999 au grand public dans Taxi, film pour lequel elle avait reçu une nomination au César du meilleur espoir. Un an après celui qui deviendra son compagnon et le père de son fils Marcel, Guillaume Canet, qui s'était fait remarquer en 1998 pour En plein coeur de Pierre Jolivet. Dix huit ans plus tard, le couple parraine les Révélations du cinéma 2016, au cours d'un cocktail organisé dans les salons du joaillier Chaumet le 16 janvier place Vendôme, suivi d'une dîner au Meurice. Une grande soirée qui braque les projecteurs sur l'avant-garde du cinéma français avant que l'on connaisse les nommés aux César.

L'infatigable Marion Cotillard – que l'on a dernièrement vue en France comme aux États-Unis défendre Alliés puis Assassin's Creed – était très attendue à la soirée des Révélations. Elle a fait irruption dans une robe noire agrémentée de dentelle couvrant son joli ventre de future maman. Marraine de Marilyn Lima, elle a été impressionnée par le talent et l'audace de la jeune comédienne dans Bang Gang, une histoire d'amour moderne, d'Eva Husson. De son côté, Guillaume Canet épaulait Marc Ruchmann, l'acteur du long métrage Tout, tout de suite, de Richard Berry.

À voir l'enthousiasme des deux stars à la soirée, on veut croire que ces jeunes talents ont un bel avenir devant eux. Il ne reste qu'à leur souhaiter le meilleur, à l'image de leurs parrain et marraine qui ont suivi un chemin impressionnant dans le monde du cinéma depuis près de vingt ans. On retrouvera le couple réuni à l'écran dans quelques jours, le 15 février, dans la comédie Rock'n roll de Guillaume Canet. Un film inspiré de sa vie, qui suit les tribulations d'un acteur quadragénaire en plein crise existentielle lorsqu'il découvre à son grand désarroi qu'il n'est pas "rock".

Les nominations des César seront annoncées le 25 janvier

La 42e cérémonie des César, présentée par Jérôme Commandeur, se déroule le vendredi 24 février