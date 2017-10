Mort de Danielle Darrieux : L'iconique actrice avait 100 ans

Elle était aux côtés des Micheline Presle et Michèle Morgan l'une des comédiennes les plus populaires et fantasmées du cinéma français. Danielle Darrieux, 100 ans, est morte ce mercredi 18 octobre à Bois Le Roy dans l'Eure, a annoncé la présidente des Amis du Patrimoine de Bois Le Roi, Françoise Van Wittenberghe.

Entrée au mois de mai dernier dans le cercle très restreint des actrices centenaires, rejoignant Renée Simonot (mère de Catherine Deneuve, née en 1911), Olivia de Havilland (née en 1916) et la désormais regrettée Gisèle Casadesus, Danielle Darrieux avait été une star d'avant-guerre avec ses rôles de gamine facétieuse et fantasque (Le Bal, Coquecigrole) et les mélodrames de son mari Henri Decoin (Le Domino, Mademoiselle ma mère, Retour à l'aube).

Après la guerre, elle a pris une dimension internationale, notamment grâce aux films de Max Ophüls (La Ronde, Le Plaisir). Elle sera également au coeur de la Nouvelle Vague, avec Claude Chabrol dans Landru (1962) et Jacques Demy dans Les Demoiselles de Rochefort, avant d'apparaître à nouveau aux côtés de Catherine Deneuve dans Le Lieu du crime en 1986. Parallèlement, elle poursuit une carrière brillante au théâtre, couronnée d'un Molière d'honneur en 1997. Plus récemment, on l'avait vu dans 8 Femmes de François Ozon ou encore Nouvelle chance d'Anne Fontaine.

Ses obsèques auront lieu mardi 24 octobre en l'église de Bois Le Roi.