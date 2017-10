Macha Méril folle de Michel Legrand à l'occasion des 50 ans des Demoiselles

Les Demoiselles de Rochefort ont 50 ans. Le film de Jacques Demy a encore une influence considérable en témoigne le succès récent de La La Land (2016) dont la scène d'ouverture est un hommage à l'arrivée des forains à Rochefort. La bande originale est évidemment signée Michel Legrand, complice de Demy depuis son premier film Lola en 1961. Le compositeur a célébré l'anniversaire des Demoiselles sur la scène du Grand Rex, les 30 septembre et 1er octobre. Il a pu compter sur la présence et la tendresse de son épouse, Macha Méril (77 ans).

Pour les 50 ans du film, Michel Legrand, compositeur des chansons mythiques du film (La Chanson des jumelles, La femme coupée en morceaux, Nous voyageons de ville en ville, etc) dont les paroles sont signées Jacques Demy, a organisé ces deux concerts au Grand Rex suivi d'une projection. Legrand était au piano et accompagné d'un orchestre et deux interprètes, dont Lambert Wilson. Il a également participé à une dédicace pour les nombreux admirateurs de sa musique (qui lui a valu trois Oscars au court de sa carrière). Dédicace durant laquelle Macha Méril s'est fait un plaisir de le rejoindre. Le couple, qui s'est marié en 2014, s'aime à la folie et ne manque pas de le montrer : Macha se baissant tendrement pour embrasser l'homme de sa vie, celui qu'elle avait rencontré il y a plus de cinquante ans, aimé le temps d'une parenthèse au Brésil et que la vie a de nouveau placé sur son chemin il y a trois ans.

Michel Legrand joue actuellement dans le monde entier pour célébrer son propre anniversaire : 85 concerts pour ses 85 ans. Cet été, il avait fait une frayeur à ses proches en faisant un petit malaise, heureusement sans gravité, lors de l'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice.

Nées sous le signe des Gémeaux...

Sorti en 1967, Les Demoiselles de Rochefort est le troisième film de Jacques Demy après Les Parapluies de Cherbourg, Palme d'or en 1964 qui lança la carrière de Catherine Deneuve, et Lola. Pour ses Demoiselles, Demy imagine deux soeurs jumelles, interprétées à l'écran par Deneuve et sa soeur, la regrettée Françoise Dorléac. Un peu artiste et surtout rêveuses, elles désirent ardemment rencontrer l'homme idéal, pas moins, et quitter la ville pour une plus grande vie. Le film est une comédie musicale, un monument de deux heures où la danse (le ballet d'ouverture est époustouflant) et le chant ont autant de charme et de naturel que les questionnements amoureux des deux jumelles ou le récit chanté, glaçant mais, d'un meurtre dans la bouche de Danielle Darrieux. Jacques Demy parvient même à convaincre le géant américain du genre, Gene Kelly, de chanter, danser et jouer dans son film qui réunit aussi Jacques Perrin, Michel Piccoli et donc Danielle Darrieux, la seule dont le chant n'est pas doublé.

Pour cet anniversaire, une version définitive en 5 CD de la bande originale vient d'être sortir.