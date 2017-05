Danielle Darrieux a 100 ans : Les photos sublimes de l'actrice éternelle

Pour célébrer le centenaire de l'immense Danielle Darrieux, Purepeople a choisi de revenir en mots et en images sur le parcours de l'actrice. Admirez les quelques photos dans notre player de l'icône qu'est celle qui représente depuis un siècle l'élégance et le talent à la française.

"Je suis née le jour même où partout en France on vend du muguet", s'amusait, dans ses souvenirs, cette actrice aux 103 films et à la trentaine de pièces, archétype de la beauté féminine pour toute une génération. Elle vit aujourd'hui dans l'Eure. Selon son entourage qui s'est confié à l'AFP, "elle n'est plus en mesure de se déplacer mais physiquement elle va bien".

Elle a été l'inoubliable partenaire de Charles Boyer dans La Ronde (1951), de Jean Gabin dans La Vérité sur Bébé Donge (1953) ou de Gérard Philipe dans Le Rouge et le Noir (1954). Danielle Darrieux, dont la moue boudeuse faisait la joie des photographes, a aussi tourné aux Etats-Unis, comme dans L'Affaire Cicéron de Joseph Mankiewicz, en 1952. Le succès mondial de Mayerling, son premier rôle tragique datant de 1936, lui ouvre les portes d'Hollywood.

Légende qui transcende les générations de son vivant, Danielle Darrieux a inspiré les jeunes réalisateurs comme François Ozon (Huit femmes, 2002). "C'est la seule femme qui m'empêche d'avoir peur de vieillir", disait Catherine Deneuve, partenaire dans ce film.

Bon anniversaire madame Darrieux !