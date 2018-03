Penélope Cruz en larmes aux César: Ses mots touchants pour sa mère et Javier

"Ce soir j'ai très envie de remercier la vie. Je ne me serais pas imaginée ici à Paris à recevoir un César d'honneur", a lâché l'actrice, en larmes, après la standing ovation dont elle a fait l'objet. Elle a rendu hommage au pays hôte ("La France a toujours été généreuse avec moi. Vous m'avez toujours fait sentir chez moi ici", dit-elle), célébré "l'amour de la culture et la liberté" prônés par les Français, avant d'évoquer l'une de ses plus célèbres représentantes à l'international, Marion Cotillard. "Ma chérie Marion, j'ai beaucoup d'admiration et d'affection pour toi. Merci beaucoup d'être à mes côtés ce soir. Je t'aime", lui a-t-elle adressé.

À son mentor Pedro Almodovar, très émue à nouveau, elle a dit : "Mon cher Pedro, tu sais que tu es la raison pour la quelle j'ai décidé de faire du cinéma, parce que ton talent a allumé cette flamme en moi et m'ont donné l'audace d'y aller. Tu es très important dans ma vie. Merci de rendre hommage aux femmes avec ton cinéma et merci de m'y avoir permis d'y participer."

Sa mère, qui était dans le public à ses côtés, a également été visée par les remerciements de la star ibérique. "Maman, mais qui aurait pu penser ça ? Je voudrais profiter de ce moment pour te remercier pour ce que tu as fait de notre famille, parce que tu t'es battue pour nous. Merci d'avoir eu confiance en moi quand je t'ai dit que je voulais faire du cinéma et de ne pas m'avoir prise pour une folle", retenant ses larmes avant de rendre hommage à son papa disparu ("Merci à mon père, de là où tu es").

Dédiant son César d'honneur à sa famille, elle ne pouvait manquer de saluer son mari, Javier Bardem. "Mon mari, merci d'être à mes côtés, d'être un compagnon merveilleux. Merci de ton grand coeur", a-t-elle adressé au père de ses deux enfants, Luna (4 ans) et Leonardo (7 ans).