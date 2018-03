Nahuel Peréz Biscayart et les mots touchants d'un espoir sacré aux César 2018

Favori de sa catégorie, l'acteur argentin Nahuel Peréz Biscayart s'est imposé sans surprise et remporté le prix du meilleur espoir masculin aux César du Cinéma 2018 pour sa performance 120 Battements par minute.

"On a formé une équipe et on se retrouve à concourir l'un contre l'autre Arnaud [Valois, NDLR]. Quel paradoxe, les prix", a-t-il humblement déclaré devant le cinéma français. Et de rajouter, à destination de son metteur : "Merci Robin [Campillo, NDLR] de m'avoir invité à faire partie de cette aventure".

Nahuel Peréz Biscayart, très sobre dans son discours, a évoqué Benoît Jacquot (qui l'avait dirigé en 2010 dans Au fond des bois) et Albert Dupontel, à qui il a donné la réplique dans le très beau Au-revoir là-haut. Mais il ne pouvait quitter la scène sans relayer le combat du film pour lequel il a été honoré. "Si je dois dédier ce prix, c'est à Act'Up", a-t-il déclaré avant de rendre hommage à ces associations qui se battent dans l'ombre pour faire avancer le monde. "En Argentine, actuellement, les femmes se battent pour que l'avortement devienne légal", a-t-il conclu.

Il succède à Niels Schneider, honoré l'an dernier pour le film Le Diamant Noir.

Étaient nommés cette année dans la catégorie :

Benjamin Lavernhe (Le Sens de la fête)

Finnegan Oldfield (Marvin ou La Belle Education)

Pablo Pauly (Patients)

Arnaud Valois (120 Battements par minute)