César 2018, le tapis rouge: Vanessa Paradis, Penélope Cruz, Julie Gayet...

Après l'arrivée de Noomi Rapace sur le red carpet parisien, c'est une autre star internationale - et non des moindres - qui a aimanté tous les regards. Avec son mari Javier Bardem, la divine Penélope Cruz (qui doit recevoir un César d'honneur) a irradié de beauté dans une robe Atelier Versace. "Je suis surprise et toujours choquée", a-t-elle confié au micro de Laurent Weil en évoquant son prix, sans manquer de se montrer évidemment "honorée".